Заводы по переработке риса открылись в Дагестане

Кизляр, Дагестан, , 09:46 — REGNUM Два завода по переработке риса торжественно запустили в Кизлярском районе Дагестана. АО «Кизлярагрокомплекс» располагается в селе Черняевке, а СПК «Риск» — в Малой Арешевке, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Мощность завода «Кизлярагрокомплекс» в настоящее время составляет примерно 150 тонн в сутки, предприятия «Риск» — вдвое меньше. Однако в планах у руководства обоих заводов дальнейшее увеличение мощности за счёт расширения посевных площадей, постройки новых складских помещений, а также запуска фасовочных линий.

В аграрном ведомстве также отмечают, что на 2019 год в Кизлярском районе запланирован запуск ещё одного рисоперерабатывающего производства — завода на базе ООО «Нива».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кизлярский район является лидером в Дагестане по масштабам площадей, отведенных под возделывание риса. За первые девять месяцев 2018 года в районе рис посеян на 10,7 тыс. гектаров. Из них по состоянию на начало октября было убрано 4200 гектаров при средней урожайности 50 ц/га.

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