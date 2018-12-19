Среда, 19 Декабря 2018 года
10:55:46 МСК

Заводы по переработке риса открылись в Дагестане

Экономика

Два новых предприятия запущены в Кизлярском районе республики

Заводы по переработке риса открылись в Дагестане
moritz320
Рис

Кизляр, Дагестан, 19 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  Два завода по переработке риса торжественно запустили в Кизлярском районе Дагестана. АО «Кизлярагрокомплекс» располагается в селе Черняевке, а СПК «Риск» — в Малой Арешевке, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Мощность завода «Кизлярагрокомплекс» в настоящее время составляет примерно 150 тонн в сутки, предприятия «Риск» — вдвое меньше. Однако в планах у руководства обоих заводов дальнейшее увеличение мощности за счёт расширения посевных площадей, постройки новых складских помещений, а также запуска фасовочных линий.

В аграрном ведомстве также отмечают, что на 2019 год в Кизлярском районе запланирован запуск ещё одного рисоперерабатывающего производства — завода на базе ООО «Нива».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кизлярский район является лидером в Дагестане по масштабам площадей, отведенных под возделывание риса. За первые девять месяцев 2018 года в районе рис посеян на 10,7 тыс. гектаров. Из них по состоянию на начало октября было убрано 4200 гектаров при средней урожайности 50 ц/га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане запущен первый завод по переработке риса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить