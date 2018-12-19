Роскачество составило рейтинг лучших детских конструкторов

Москва, , 09:43 — REGNUM Эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок детских конструкторов, которые представлены на полках российских магазинов. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что конструкторы были протестированы по 31 параметру качества и безопасности. В результате был составлен рейтинг наиболее безопасных марок указанного типа игрушек для разных возрастных категорий.

Проверке подверглись конструкторы, изготовленные в России, Китае, Италии, Дании и Германии, ценой от 199 до 4940 рублей. Специалисты Роскачества учитывали при оценке внешний вид продукции, наличие внутренней упаковки, явные дефекты изготовления, интенсивность запаха, токсичность, совместимость деталей и лёгкость их последующего разделения.

Отмечается, что все торговые марки прошли требования безопасности. Лучшими для детей от шести лет стали конструкторы Hasbro, Lego, «Мир чудес», Clementoni, Sluban, Mattel Mega Blocks и Brick. В возрастной категории до шести лет первое место по качеству разделили конструкторы «Город мастеров» и Banbao.

Отдельно эксперты сообщили, что все девять конструкторов из Китая, принявшие участие в исследовании, показали полное соответствие параметрам безопасности: их, как и остальные марки, проверяли в том числе на содержание токсичных веществ и тяжелых металлов.

В то же время три китайские марки все же нарушили требования российского законодательства в части маркировки изделий: у марок Bela, DIY и Lepin отсутствовала дата изготовления на упаковке. На упаковке конструктора Lepin также не был указан производитель.

Также сообщается, что продукция «Фикси» (Bauer) и «Пластмастер» не содержала инструкции по сборке. Кроме того, собранные из деталей «Пластмастера» игрушки чрезвычайно легко рассыпались.