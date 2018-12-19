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Кредит МВФ не принесет пользы Украине — эксперт

Экономика

Полученный транш проедят и разворуют, полагает Богдан Безпалько

Москва, 19 декабря 2018, 09:31 — REGNUM  Решение Международного валютного фонда (МВФ) одобрить Киеву кредит на $3,9 млрд лишь сильнее подсадит Украину на долговую иглу и не изменит коренным образом ситуацию в экономике. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, передает 19 декабря RT.

В будущем Украине придется выплачивать еще больший долг. Полученный транш проедят и разворуют, таким образом, полученные от МВФ деньги помогут Киеву ненадолго, хотя могут стать фактором предвыборной борьбы для президента Петра Порошенко.

«Он будет использовать это как козырь, но, в целом, для экономики Украины они будут бесполезны», — сказал Безпалько о кредитах.

Как сообщало ИА REGNUM, совет директоров МВФ одобрил получение Украиной первого транша из кредита на общую сумму $3,9 млрд. Ожидается, что третья часть об общей суммы — $1,4 млрд — поступит на Украину до 25 декабря.

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Украина и МВФ
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