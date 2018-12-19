Нефти «подливают масла в огонь»

Москва, , 09:27 — REGNUM Цены на нефть продолжают устойчиво торговаться в русле медвежьего тренда. 18 декабря Brent достигла минимальных с октября 2017 года значений под отметкой $56, потеряв за день около 6%. На недельном графике за два дня сформировалась откровенно негативная картина, причем пока на горизонте не видно факторов, которые смогли бы спровоцировать отскок котировок от минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Картина на рынке все та же: инвесторы озадачены перспективами переизбытка предложения на фоне дальнейшего роста добычи в США и потенциально малоэффективной сделки ОПЕК+, которая, к слову, вступит в силу только в следующем месяце — так что в декабре экспортеры могут напоследок «постараться» с производством «черного золота».

«Масла в огонь подливает Саудовская Аравия, которая решила с января понизить цены в Азии. Так, теперь легкие сорта станут дешевле для потребителей этого региона на $1−2. А тем временем в Китае в прошлом месяце был зафиксирован рекордный показатель запасов в коммерческих хранилищах, что говорит о снижении потребления во второй по величине экономике в мире», — пояснил эксперт.

Отчет API только усилил давление на котировки, отразив рост запасов сырой нефти на 3,45 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,77 млн, а запасы в Кушинге — на 1,06 млн. Сократились лишь запасы дистиллятов, на 3,44 млн баррелей, но это никак не помогло сгладить общий негатив. Если верить цифрам, сегодняшний официальный отчет отразит рост запасов нефти более чем на 2,5 млн баррелей.

«Учитывая набор медвежьих факторов, господствующих сейчас на рынке, не стоит ожидать перелома нисходящего тренда. Пожалуй, о полноценном восстановлении можно будет говорить только после того, как инвесторы увидят первые позитивные результаты выполнения новых обязательств ОПЕК+. Также сбавить градус напряженности могут внезапные перебои в поставках или снижение активности на сланцевых месторождениях США. Пока же понижательные риски по-прежнему превалируют», — полагает Мащенко.

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