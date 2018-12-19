Муниципалитеты Якутии уравняли в распределении дотаций

Якутск, , 09:28 — REGNUM На заседании Госсобрания Якутии 19 декабря внесены изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов республики отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений». Цель принятого законопроекта — повысить эффективности управления региональными финансами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

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Изменён принцип формирования фонда финансовой поддержки муниципальных образований и расчёта объёма субвенций, которые выделяются районам республики для выравнивания бюджетной обеспеченности населённых пунктов.

Ранее фонд финансовой поддержки рассчитывался на основе показателей, достигнутых в текущем финансовом году — применялся интегрированный индекс, который устанавливается правительством республики на основании роста цен. Также учитывались изменения по расходным обязательствам.

В новой редакции законопроекта общий объём субвенции определяется по объёму нормативных затрат местного бюджета населённых пунктов с учётом налогового потенциала и с применением критерия выравнивания финансовых возможностей, установленного законом республики о бюджете региона на текущий год. При определении общего объема субвенции участвуют городские и сельские поселения, у которых номинальная бюджетная обеспеченность меньше или равна установленному критерию выравнивания финансовых возможностей, за исключением поселений, уплачивающих «отрицательный трансферт», то есть субвенцию из местного бюджета в бюджет более высокого уровня.

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Закон также дополнен формулой расчета нормативных затрат населённых пунктов, рассчитываться они теперь будут как сумма расходов по фонду оплаты труда органов местного самоуправления и бюджетного сектора экономики, а также по нормативу расходов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям. Учитываться будут и минимальные финансовые затраты по вопросам местного значения городских и сельских поселений, определяемые правительством республики, а также прочие расходные обязательства, в том числе расходы на уплату имущественных налогов.

В части методики расчёта дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселений формула коэффициента удалённости от районного центра будет скорректирована, исходя из километража. Из расчета индекса бюджетных расходов также предлагается исключить коэффициент тепловой энергии.

«Это позволит более объективно подойти к вопросу по расчету индекса бюджетных расходов и численности условных потребителей, учитывающих только реальное расстояние удалённости от районного центра в абсолютном выражении», — пояснили в Госсобрании республики.

Показатель бюджетной обеспеченности муниципалитетов теперь будет зависеть от размера тарифа на тепловую энергию — в зависимости от его размера, индекс бюджетных расходов будет повышаться.

Предполагается, что принятый закон приведёт к позитивным изменениям в бюджетном планировании и повышению эффективности реализации государственной политики в финансовой сфере. Фактически установлены единый подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Законопроект не потребует дополнительных расходов из госбюджета и принят в окончательном чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой редакции законопроекта общий объём субвенции определяется в зависимости от объёма нормативных затрат местного бюджета городских и сельских поселений на год, а также с учётом налогового потенциала и применением критерия выравнивания финансовых возможностей.

«Ранее мы рассчитывали фонд финансовой поддержки, основываясь на показателях, достигнутых в текущем финансовом году, применяли интегрированный индекс, который устанавливается правительством, исходя из роста цен, — пояснила заместитель министра финансов Надежда Филиппова. — Также учитывались изменения по расходным обязательствам. Сейчас мы предлагаем рассчитывать фонд финансовой поддержки раз в год, исходя из нормативных дотаций, в связи с изменением нормативных затрат без учёта достигнутых показателей. Так, два раза в год, 1 января и 1 июля, утверждаются тарифы за коммунальные услуги, установлены «поселенческие» тарифы, с 1 января будут изменения по монотарифам».