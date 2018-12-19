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«Опасения беспочвенны»: Козак о возможном росте цен на топливо

Экономика

«Мы не ожидаем галопирующего роста цен на моторное топливо»

«Опасения беспочвенны»: Козак о возможном росте цен на топливо
Горбаруков Александр © ИА REGNUM
Цены на бензин

Москва, 19 декабря 2018, 09:07 — REGNUM  Правительство России не видит оснований для стремительного роста цен на топливо с 1 января следующего года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая в Московской школе управления «Сколково».

"Мы не ожидаем галопирующего роста цен на моторное топливо», — заявил Козак.

По его словам, эти опасения выглядят беспочвенно, поскольку правительство приняло меры сдерживания цен в рамках налогового маневра, а также договорилось с нефтяными компаниями.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний РФ направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором сообщили, что изменение условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний грозит в России ростом цен на товары повседневного спроса.

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