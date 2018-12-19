Платные пакеты в магазинах: разорение или борьба с мусором

Москва, , 09:00 — REGNUM Готовы сортировать свой мусор, то есть выбрасывать бумагу, пластик и стекло в отдельные контейнеры, если такие контейнеры будут стоять на улице, 89% жителей России. 3% опрошенных уже сортируют, 6% не хотят раздельно собирать мусор. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Более трети (39%) респондентов стараются покупать такие товары, которые не наносят или почти не наносят ущерба окружающей среде (например, при выборе бытовой химии, косметики и т. д.). 53% не обращают на это внимания.

В последнее время многие крупные торговые сети в России перестали выдавать полиэтиленовые пакеты-майки (пакеты с ручками) бесплатно и стали их продавать.

Идею отказа от бесплатных пакетов 13% граждан приветствуют («платные пакеты меньше покупают, прекратится засорение пакетами»), а 55% воспринимают негативно («это разорительно», «упаковка всегда бесплатной должна быть».)

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, главная причина для беспокойства граждан России, связанная с состоянием окружающей среды, — это свалки и мусор. Кроме того, они волнуются за состояние воздуха, загрязнение водоёмов и за воздействие промышленных предприятий на окружающую среду.

Подробнее: 92% граждан РФ готовы сортировать мусор в спецконтейнеры: опрос