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В Казахстане назвали дату запуска нового поезда «Алма-Ата — Туркестан»

Экономика

Время в пути в направлении Туркестана составит 13 часов 23 минуты

Астана, 19 декабря 2018, 09:02 — REGNUM  В Казахстане АО «Пассажирские перевозки» запустит новый железнодорожный маршрут «Алма-Ата-2 — Туркестан», сообщает 19 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на акционерное общество.

Новый состав будет состоять из 23 вагонов, в том числе 19 вагонов класса «турист». Время в пути в направлении Туркестана составит 13 часов 23 минуты, в обратном направлении — 13 часов 06 минут.

Первый поезд отбывает из Алма-Аты 3 января в 21 час 59 минут. Состав будет отправляться по нечетным числам. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16 часов 51 минуту по четным числам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября генеральный директор пассажирской компании «Туркестан экспресс» Роман Ботабеков заявил, что скоростной поезд между Алма-Атой и Туркестаном планируется запустить в ноябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Между Алма-Атой и Туркестаном запустят скоростной поезд

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Железнодорожные перевозки
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