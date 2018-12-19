Медведев поручил проработать создание ТОСЭР на Таймыре

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район , Красноярский край, , 08:52 — REGNUM На полуострове Таймыр в Красноярском крае может быть создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Проработать указанный вопрос поручил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства России.

Отмечается, что поручения Минэкономразвития РФ, Минфину и Минэнерго даны Медведевым после проведенного 11 декабря совещания по вопросам развития Арктики. Сообщается, что создание ТОСЭР рассматривается в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района края.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что Дмитрий Медведев утвердил создание в дагестанском городе Дагестанские Огни новой ТОСЭР на 850 рабочих мест.

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