От тюменского мусорного оператора требуют сменить прописку

Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Тюменское ООО «Компания Рифей», которое является одним из региональных операторов Свердловской области, должно быть официально зарегистрировано в Нижнем Тагиле. С таким требованием выступил мэр города Владислав Пинаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

По мнению чиновника, эта мера даст возможность вести за деятельностью регоператора более строгий контроль. Кроме того, Пинаев надеется на то, что регистрация ООО «Компания Рифей» в Нижнем Тагиле позволит реагировать на жалобы потребителей оперативнее, а налоги будут платиться в местный бюджет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас эта фирма зарегистрирована в Тюменской области. При этом она является одним из региональных операторов Свердловской области по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

На Среднем Урале компания уже отметилась судебными процессами. Так, она пыталась оспорить итоги конкурса по выбору регионального оператора в Екатеринбурге и пригородах, но пока безуспешно.