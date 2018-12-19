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От тюменского мусорного оператора требуют сменить прописку

Экономика

Власти свердловского Нижнего Тагила добиваются юридической регистрации компании на территории муниципалитета

От тюменского мусорного оператора требуют сменить прописку
Дарья Драй © ИА REGNUM
Житель полигона

Екатеринбург, 19 декабря 2018, 08:47 — REGNUM  Тюменское ООО «Компания Рифей», которое является одним из региональных операторов Свердловской области, должно быть официально зарегистрировано в Нижнем Тагиле. С таким требованием выступил мэр города Владислав Пинаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

По мнению чиновника, эта мера даст возможность вести за деятельностью регоператора более строгий контроль. Кроме того, Пинаев надеется на то, что регистрация ООО «Компания Рифей» в Нижнем Тагиле позволит реагировать на жалобы потребителей оперативнее, а налоги будут платиться в местный бюджет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас эта фирма зарегистрирована в Тюменской области. При этом она является одним из региональных операторов Свердловской области по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

На Среднем Урале компания уже отметилась судебными процессами. Так, она пыталась оспорить итоги конкурса по выбору регионального оператора в Екатеринбурге и пригородах, но пока безуспешно.

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