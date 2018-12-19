Казахстан выступил против внедрения единой цифровой валюты ЕАЭС

Астана, , 08:42 — REGNUM Казахстан не поддерживает введение единой электронной валюты на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, сообщает 19 декабря издание Zakon.kz.

Министр отметил, что в настоящее время данный вопрос прорабатывает российский Национальный платежный союз, что пока не является официальным мнением Москвы.

Сулейменов подчеркнул, что Казахстан не допустит на своей территории никаких других валют, кроме национальной. Министр считает, что валюта является символом национального суверенитета.

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