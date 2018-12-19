Строительной «дочке» Минобороны России угрожают банкротством

Саратов, , 08:39 — REGNUM К застройщику Саратовской области из числа федеральных государственных унитарных предприятий — ФГУП «Управление специального строительства» по территории №5 при федеральной службе специального строительства Российской Федерации» (ФГУП «ГУССТ №5 при Спецсстрое России»), построившему жилой комплекс по улице Гвардейская, 29Б в Саратове, подан иск с требованием банкротства. Из-за недочётов исковое заявление до 20 декабря 2018 года оставлено без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подало оренбуржское ООО «Магистраль-плюс», которое также находится на стадии банкротства. Сумма претензий — 424 548 рублей. Истец требует признать ФГУП несостоятельным и ввести в отношении него процедуру наблюдения, назначив временным управляющим Максима Доронина — члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (Москва).

Исковое заявление подано 20 ноября 2018 года, но из-за недочётов его оставили без движения до 20 декабря 2018 года.

«В нарушение пункта 1 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приложено уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии заявления и приложенных к нему документов в адрес ФГУП «ГУССТ No5 при Спецсстрое России». В нарушение пункта 2 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины», — отмечается в определении суда.

Помимо этого, в суд не было представлено доказательство о досудебном опубликовании намерений о подаче банкротного иска, как того требует закон.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ФГУП «ГУССТ №5 при Спецсстрое России» является Минобороны России. Предприятие создано в Саратове 28 декабря 1998 года, и с февраля 2014 года находится в процессе реорганизации в форме преобразования. Уставный капитал — 1 793 000 рублей, директор с мая 2017 года — Вадим Куц.

ФГУП в разные годы выступал учредителем и соучредителем десяти юрлиц в Москве, Самаре, Саратове и Воронеже, девять из которых ликвидированы. В 2008 году оно участвовало в создании саморегулируемой организации «Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (действующая).

По сведениям из открытых источников, ФГУП выступал застройщиком жилого комплекса в Саратове — ЖК «На улице Гвардейская, 29Б». Десятиэтажный дом комфорт-класса на сегодня уже сдан.

К данному предприятию в 2018 году несколько раз судебные претензии выставляло Минобороны РФ, в том числе об истребовании крупных сумм.

Один из исков на сумму 1 560 656 950,13 рубля Арбитражный суд Москвы начнёт рассматривать 13 февраля 2019 года. Подробности неизвестны.

Ещё одна претензия подана на сумму 21 122 941,71 рубля (дело не рассмотрено). Также в базе судов есть не рассмотренный иск ведомства к ФГУП на сумму 30 721 415,29 рубля, заседание по нему пройдёт 22 января 2019 года.