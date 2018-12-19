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«Свалки не будет»: повторит ли Нижний Тагил судьбу Волоколамска?

Экономика

Обеспокоенность местных жителей и властей нашла поддержку у руководства Свердловской области

«Свалки не будет»: повторит ли Нижний Тагил судьбу Волоколамска?
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полигон

Нижний Тагил, Свердловская область, 19 декабря 2018, 08:28 — REGNUM  В Нижнем Тагиле не будут создавать межмуниципальный полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом местным чиновника и депутатам заявил свердловский областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Планы по созданию такого полигона ранее стали известны руководству Нижнего Тагила. Сюда предполагалось свозить мусор из ближайших муниципалитетов. Глава города и депутаты опасались, что это приведёт к резкому росту индекса экологической нагрузки. Нервозности добавляло и то, что с 1 января регион перейдёт на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

Ясность внёс министр Николай Смирнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии. Он встретился с местными депутатами и руководством города и заверил в том, что тагильчан поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Также он добавил, что в Минприроды России были направлены предложения разрешить складировать мусор в том числе на нелицензируемых объектах. Такая возможность будет на время переходного периода «мусорной реформы».

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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