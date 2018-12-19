Эколог НГТУ прокомментировал переход новосибирской ТЭЦ на бурый уголь

Новосибирск, , 08:13 — REGNUM Создать ТЭЦ, у которой выброс вредных веществ в атмосферу у бурого угля будет сопоставимым с каменным, технически возможно. Однако организаторам такого перехода придётся решать другую экологическую проблему — утилизировать дополнительно несколько десятков тысяч тонн золы в год, заявил доцент кафедры инженерных проблем экологии Новосибирского государственного технического университета, кандидат химических наук Виктор Александров. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам эксперта, в химии не бывает чудес: когда горит уголь, в нём сгорает только углерод, а другие вещества остаются. И если в каменном угле 90−98% процентов углерода, то в буром — 60−70%. Таким образом, на выходе всё равно получится гораздо больше отходов, чем от каменного угля.

«Просто эти отходы пойдут не в трубу, а на золоотвал. Около 30% массы бурого угля просто не способны гореть, эти проценты остаются в виде золы. А добавьте сюда еще увеличение массы сжигаемого угля на те же 30%. Когда у нас в черте города появляется дополнительно несколько десятков тысяч тонн золы в год, да еще с опасным химическим составом, это уже экологическая проблема», — сказал Александров.

При этом золы бурого угля содержат больше щелочноземельных металлов, что приводит к образованию более агрессивных фильтрационных вод, в сравнении с каменным. Эти вещества не могут «сгореть» и в каком-то виде они всё равно попадут в окружающую среду. Поэтому, убеждён учёный, в Новосибирске требуется провести серьезное исследование золы, которая получается на конкретной ТЭС.

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Напомним, в апреле этого года Сибирская генерирующая компания, купившая активы СибЭКО, объявила о переводе новосибирской ТЭЦ-5 на бурый уголь. Отопительный сезон начался с использованием нового топлива.