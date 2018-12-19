За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16%

Астана, , 07:58 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года средства Национального фонда Казахстана составили 25,1 трлн тенге ($67,6 млрд), что на 15,8% больше, чем годом ранее. Об этом 19 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов Казахстана.

По итогам 11 месяцев 2018 года в Национальный фонд Казахстана поступило 4,8 трлн тенге ($13 млрд), что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Доля поступлений от прямых налогов предприятий нефтяного сектора составила 60,5% или 2,9 трлн тенге ($7,8 млрд), что на 63% больше, чем в январе — ноябре 2017 года. Инвестиционные доходы от управления фондом составили 1,8 трлн тенге ($4,85 млрд), что в 14,7 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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