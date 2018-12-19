За VIP-комфорт губернатора Камчатки и десяти его замов заплатит бюджет

Петропавловск-Камчатский, , 08:32 — REGNUM Миллион рублей заплатит бюджет Камчатского края за пребывание губернатора Владимира Илюхина и десяти его вице-губернаторов и замов в зале повышенной комфортности Международного аэропорта «Елизово» в 2019 году. Судя по суммам, высшие должностные лица полуострова намерены не менее двух-трёх раз в месяц пользоваться VIP-услугами воздушной гавани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как губернатор Камчатки Владимир Илюхин затянул регион в «Петлю времени»

Согласно информации на сайте Госсзакупок, на оказание услуг по пребыванию высших должностных лиц Камчатки в зале повышенной комфортности международного аэропорта «Елизово» в период с 1 января по 31 декабря 2019 года будет потрачен из бюджета 1 млн рублей.

По данным ИА Камчатка-Информ, этих денег хватит на 333 оплаты. Согласно расценкам 2018 года, тариф на обслуживание одного человека в VIP-зале составляет 3 тыс. рублей. За эти деньги особо важным персонам предоставляется возможность ожидать вылета в уютном зале с баром. И это не все привилегии.

Оплатившие услугу пассажиры регистрируются на рейс без очереди, а также едут к самолёту в отдельном транспорте, а не в автобусе с обычными людьми. Также таких пассажиров, когда они прилетают на Камчатку, у трапа самолета встречает спецтранспорт.

По информации издания, в сентябре 2018 года правительство Камчатки уже объявляло аналогичный аукцион, на 3 месяца, на сумму 514 тыс. рублей. В общем, за 2019 год на обслуживание губернатора Илюхина и его вице-губернаторов в количестве десяти человек будет потрачено порядка 1,5 млн рублей.

На Камчатке право на оплату за счет бюджета пребывания в зале повышенной комфортности международного аэропорта имеют губернатор, десять вице-губернаторов и замов. Получается, что в 2019 году каждый из этих высокопоставленных чиновников будет находится в VIP-зале не менее 30 раз. То есть не реже двух раз в месяц.

Помимо этого, губернатор Камчатки, вице-губернаторы и заместители губернатора имеют право летать в самолетах бизнес-классом за счет бюджета.

Читайте также: Губернатор Камчатки живет в параллельном мире — а камчатцы?

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин не видит никаких проблем в своем регионе. А все, кто говорит о проблемах, по мнению Владимира Илюхина, — провокаторы. На руднике миллиардера Вексельберга бастуют рабочие — Илюхин дает интервью в Москве, в котором сообщает, что все это выдумки. На Камчатке гниют тонны ценного лосося, красной икры — по версии главы региона, это «выдумки». Полуостров утонул в недостроях на общую сумму более 40 млрд рублей — губернатор рассказывает, что это не недострои, а «растянутые по времени объекты». С Камчатки массово уезжает местное население. Особенно тревожно выглядит бегство молодежи. Молодые люди не видят на полуострове никаких перспектив, не могут найти работы. По данным депутата Законодательной думы Камчатского края Михаила Пучковского, в год полуостров теряет до 1500 молодых людей.

Особенно «мило» на этом фоне смотрятся траты камчатских чиновников на «себя — любимых». Напомним, депутаты краевой думы ранее приняли закон, согласно которому парламентарии и высшие чиновники региона будут получать региональные пенсии более 100 тыс. рублей. На ремонт столовой и вестибюля в правительстве Камчатки из бюджета потрачено 149 млн рублей.