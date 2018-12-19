Бензин: что год грядущий готовит топливному рынку России

Москва, , 07:23 — REGNUM Динамика цен на бензин влияет на транспортные издержки компаний, рост издержек приводит к увеличению себестоимости товаров и услуг, поэтому цены растут. При повышении стоимости бензина повысятся цены на все услуги и товары, где есть транспортные расходы, если речь не идет о железной дороге, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

«Правительство РФ уже зафиксировало цены на топливо, поэтому до марта месяца цены если и вырастут, то не из-за удорожания бензина. Далее государство планирует продолжить регулирование цен на топливном рынке, что также будет препятствовать росту цен на товары и услуги», — пояснила эксперт.

В 2019 году цены на товары и услуги вырастут как минимум из-за увеличения ставки НДС. Также свой вклад сделает динамика рубля, в случае дальнейшего ослабления российской валюты, ускорятся темпы роста инфляции, а значит, и цены пойдут вверх.

«Чтобы остановить рост цен, рынку нужна стабильность. Россия пока не может этого гарантировать своим производителям по понятным причинам, поэтому ценовые колебания являются нормальным явлением. Цены начнут снижаться только тогда, когда экономика будет показывать устойчивый рост, а внешняя конъюнктура будет более доброжелательной», — считает Кокорева.

Как сообщало ИА REGNUM, 86% граждане Рф признают влияние повышения цен на бензин на повседневную жизнь людей: «рост цен на всё», «ухудшение материального положения людей, необходимость более жесткой экономии в семейном бюджете», «подорожание проезда на транспорте» и др.

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