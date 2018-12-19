Существенных причин для падения у нефти нет — эксперт

Москва, , 07:15 — REGNUM На лондонской товарной бирже ICE 18 декабря продолжалось понижение цены на нефть, к вечеру перешедшее в обвал. К вечеру баррель Brent подешевел на 4,19%, до $56,46. Пробиты все значимые уровни поддержки, теперь придется ждать нового дна, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В принципе, существенных причин для падения не было, однако есть предварительная информация, что на нефтебазе в американском Кушинге образовался избыток нефти, и это оказывает давление на цену. Также определенную роль играют ожидания повышения процентной ставки ФРС и последующего укрепления доллара. Свой вердикт Федрезерв объявит сегодня поздно вечером.

Сегодня, 19 декабря, также выйдут данные минэнерго США по коммерческим запасам нефти, от этой цифры может зависеть дальнейшее движение цены черного золота. По всей видимости, «медведи» устроили себе праздник, пока ОПЕК и ее партнеры не начали сокращать добычу нефти. Если данные по запасам окажутся пессимистичными, и негативные слухи подтвердятся, цена нефти в худшем случае может в ближайшие дни уйти даже ниже $56 за баррель.

Но в то же время рынок сейчас выглядит достаточно перепроданным, и любая существенная положительная новость, например, из ОПЕК, до конца недели может оттолкнуть цену наверх. На сегодня ожидаем цену в $56−58 за баррель Brent.

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