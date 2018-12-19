Дорожный контракт за 3 млрд отдали ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей

Нижний Новгород, , 05:57 — REGNUM Строить важную нижегородскую магистраль, проект которой был поддержан на федеральном уровне, будет компания из Санкт-Петербурга. ООО «Европейская столица» обошло в борьбе за контракт на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров на участке Неклюдово — Золотово в городе Бор Нижегородской области дорожных строителей из Твери. Стоимость госконтракта за время аукциона подешевела на 18,234 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта составляла 3 646 907 871 рубль, а победитель и его конкурент предложили построить трассу за 3 628 673 331,64 рубля. И хотя суммы предлагались одинаковые, тверское ООО «Дорожная строительная компания» фирма из Санкт-Петербурга обогнала по баллам. Обе компании работают в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Заказчиком контракта выступает ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Европейский столица» учреждено 5 декабря 2002 года в Санкт-Петербурге, уставный капитал — 10 тыс. рублей (минимальный уставной капитал, требуемый законом). По закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Также известно, что компания является членом СРО и застраховала свою ответственность в ООО «Британский Страховой Дом» на сумму 200 млн рублей.

Гендиректор и совладелец компании-победителя тендера с долей 51% — Антон Иванов, второй совладелец — ООО «Вендер». Последнее специализируется на вложениях в ценных бумаги, создано 6 марта 2015 года в Санкт-Петербурге. Гендиректор и он же владелец 90% доли — Александр Гоголь, второй владелец — Нина Виноградова. ООО «Вендер» также является единственным владельцем ООО «Интерсервис» (основной вид деятельности — работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, создано в 2000 году в Санкт-Петербурге).

Также известно, что ранее компания выполняла работы по контракту на реконструкцию автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией (на Таллин), реконструкцию автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонией на участке км 31+440 — км 54+365.

Напомним, нижегородский проект включает в себя помимо дорог ещё и пять путепроводов, пункт оплаты. Построить новую трассу победитель тендера должен за 27,5 месяца в четыре этапа.

Летом 2018 года данный проект обсуждался на встрече нижегородского губернатора Глеба Никитина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. А за несколько месяцев до этого областные власти обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о федеральном финансировании дороги, призванной улучшить транспортную доступность северных районов Нижегородской области. Инициатива поддержку получила, планируется, что до 2021 года из федеральной казны на дорогу протяжённостью 7,3 км будет выделено более 3 млрд рублей.

Читайте также: Нижегородские власти объявили дорожный тендер на 3,6 млрд рублей