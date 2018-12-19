Глава Мордовии взял на контроль все полученные на личном приеме обращения

Саранск, , 01:05 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков провел очередной личный прием граждан в региональной приемной президента РФ. На встрече с жителями республики для оперативной работы присутствовали также представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В частности, одна из посетительниц пришла с коллективной просьбой от жителей поселка Совхоз «Садвинтрест» о замене водонапорной башни и продолжении строительства водопровода. В поселке проживают более 300 человек, часть работ по проведению новых сетей уже выполнена в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Волков заверил, что оставшиеся работы проведут в 2019—2020 годах.

Жители Ромадановского и Ардатовского районов пришли с коллективными обращениями, касающимися дорог. В Ромодановском районе требует ремонта и реконструкции дорога Ромоданово — Красный Узел — Липки — Вырыпаево, в Ардатовском — подъезд к селу Низовка. Глава Мордовии отметил, что эти дороги упоминались в наказах избирателей и обязательно будут построены.

Другие обращения касались выделения социальных выплат на приобретение жилья и оказания материальной помощи многодетным семьям.

Все обращения глава республики взял под личный контроль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» к 2024 году в Мордовии планируется привести в нормативное состояние 51% дорог. В Саранской городской агломерации показатель намерены довести до 85%.

По итогам 2017 года в республике отремонтировано и построено около 37 км региональных и местных дорог и 90 км федеральных трасс. В том числе отремонтирован целый ряд участков автодорог «Подъезд к Саранску от автодороги М-5 «Урал», «Нижний Новгород — Саранск — Пенза — Саратов», «Саранск — Ульяновск».