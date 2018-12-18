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Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

Экономика

Мероприятие запланировано на 22-25 января 2019 года

Вашингтон, 18 декабря 2018, 23:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает вечером 18 декабря Agence France-Press.

«Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, заявили в Белом доме», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что организаторы форума сняли ограничения для российских бизнесменов, собравшихся принять участие в форуме. Ранее организаторы мероприятия просили представителей российского бизнеса не посещать форум в 2019 году по причине того, что они находятся в черных списках Вашингтона.

Всемирном экономическом форуме в Давосе будет проходить 22−25 января 2019 года.

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Всемирный экономический форум в Давосе-2019
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