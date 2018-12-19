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«Очень нервные торги» — фондовый рынок США закончил день в минусе

Экономика

«Индекс страха» зашкаливает

Нью-Йорк, США, 19 декабря 2018, 00:04 — REGNUM  Основные индексы Уолл-стрит начали день в плюсе, а закончил в минусе из-за большой неопределенности рынка, 18 декабря передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones снизился на 28,22 пункта (0,12%), до 23 564,76 пункта, индекс S&P 500 снизился на 12,2 пункта (0,48%), до 2 533,74 пункта, индекс Nasdaq снизился на 4,65 пункта (0,07%), до 6749,08 пункта.

«Это были очень, очень нервные торги», — заявил журналистам главный стратег TD Ameritrade Джей Джей Кинахан. Аналитик отметил, что «индекс страха» Уолл-стрит Cboe Volatility Index находится на крайне высоких отметках.

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