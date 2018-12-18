США одобрили $10,6 млрд «помощи» Мексике и Южной Америке

Мехико, , 23:59 — REGNUM Государственный департамент США одобрил выделение $5,8 млрд «помощи» странам Южной Америки и $4,8 млрд — Мексике, 18 декабря передает агентство Reuters.

Региональный план, заключенный по соглашению между США и Мексикой, был опубликован госдепом и озвучен главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.

«Я думаю, что это хорошие новости, очень хорошие новости для Мексики», — прокомментировал Эбрард принятие плана.

Читайте также: «Просто замечательное!» — Помпео понравилось новое правительство Мексики