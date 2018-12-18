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США одобрили $10,6 млрд «помощи» Мексике и Южной Америке

Экономика

«Очень хорошие новости для Мексики»

Мехико, 18 декабря 2018, 23:59 — REGNUM  Государственный департамент США одобрил выделение $5,8 млрд «помощи» странам Южной Америки и $4,8 млрд — Мексике, 18 декабря передает агентство Reuters.

Региональный план, заключенный по соглашению между США и Мексикой, был опубликован госдепом и озвучен главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.

«Я думаю, что это хорошие новости, очень хорошие новости для Мексики», — прокомментировал Эбрард принятие плана.

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Американо-мексиканские отношения
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