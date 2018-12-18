Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56

Москва, , 23:26 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent за сутки упала более чем на 6%, достигнув минимального значения с осени 2017 года, свидетельствуют данные торгов 18 декабря.

В ходе вечерних торгов стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале временно снижалась до $55,89 за баррель. В последний раз стоимость нефти данной марки опускалась до такой отметки 12 октября 2017 года.

Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.

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