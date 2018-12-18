Всемирный банк одобрил Украине финансовые гарантии на $750 млн

Киев, , 23:46 — REGNUM Украина получила от Всемирного банка финансовые гарантии на $750 млн, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 18 декабря УНИАН.

По его словам, такое решение принял совет директоров банка.

Отмечается, что гарантии будут направлены на реформы в банковской системе, усиление борьбы с коррупцией, учет сельхозземель, пенсии и субсидии в сфере ЖКХ и здравоохранения.

Как сообщили в министерстве финансов Украины, гарантии будут действовать 10 лет.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году Украина оказалась в глубоком кризисе. Пришедшая к власти киевская хунта сама создала этот кризис, и вместо того, чтобы развивать экономический потенциал страны, хунта начала набирать кредиты от международных организаций.