В Великобритании начато строительство АЭС Hinkley Point C

Лондон, , 23:01 — REGNUM 17 декабря был залит первый бетон на строительной площадке АЭС Hinkley Point C в Великобритании. Это означает фактическое начало строительства в этой стране новой АЭС после 20-летнего перерыва.

Строительство будет вести EDF NNB Generation Company, британская дочерняя компания французской государственной EDF, инвестиции в проект обеспечит второй участник проекта — китайская государственная энергетическая компания CGN. Участие китайской компании было одобрено правительством Терезы Мэй в сентябре 2016 года. АЭС Hinkley Point C будет состоять из двух энергоблоков на базе французского реактора EPR-1600 поколения III+. Новая АЭС обеспечит до 7% потребностей Великобритании в электроэнергии. Стоимость проекта после последней на сегодня корректировки со стороны EDF составляет 19,6 млрд фунтов стерлингов (порядка 25 млрд долларов США в зависимости от курса), планируемый срок приема в эксплуатацию первого энергоблока — 2023 год.

В настоящее время в мире эксплуатируется только один реактор типа EPR-1600 — на китайской АЭС «Тайшань», в стадии завершения строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию находятся реакторы EPR-1600 на энергоблоках №3 АЭС «Флеманвилль» (Франция) и «Олкилуото» (Финляндия). Случаев выполнения календарного графика строительства и сохранения первоначальной сметы французскими специалистами пока не отмечалось, задержки в реализации проектов и увеличения их стоимости — традиция французских атомщиков.

Первый бетон пошел в плиту фундамента «ядерного острова» энергоблока №1, на которой помимо реактора будут расположены здание для ядерного топлива, секции для электрооборудования и систем безопасности. Разрешение на бетонирование ядерного острова государственный атомный регулятор Великобритании (Офис ядерного регулирования, ONR) выдал 25 ноября 2018 года.