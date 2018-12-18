Иран продолжает освоение Южного Парса

Тегеран, , 22:47 — REGNUM 17 декабря управляющий директор государственной иранской нефтегазовой компании South Pars М. Мешкинфам выступил с сообщением, в котором заявил, что к концу текущей солнечной хиджры (Иран использует собственный календарь, отсчитывая новые года с дня весеннего равноденствия — 22 марта) добыча газа на месторождении «Южный Парс» (увеличится на 56 млн кубометров в сутки и будет составлять 630 млн кубометров в сутки или 230 млрд кубометров природного газа в год.

Рост добычи обеспечат две морских газовых платформы собственного иранского производства, которые планируются к установке на 14-й фазе месторождения в ближайшее время, каждая производительностью 28 млн кубометров газа в сутки.

Южный Парс (Катаром используется также название «Северное») — крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение, находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Ирана и Катара. Запасы месторождения оцениваются в 28 триллионов кубометров природного газа и 45 миллиардов баррелей нефти, то есть в нем сосредоточены 8% мировых запасов газа. Благодаря этому месторождению Иран в мировом «табеле о рангах» по запасам природного газа находится на втором месте, Катар — на третьем (первое место занимает Россия). Некоторая путаница с названиями связана с тем, что Катар, на территории которого находится южная часть месторождения, называет его «Северным», а Иран, на территории которого находится северная часть месторождения, именует его «Южным Парсом». Южный Парс занимает территорию в 3,9 тысячи квадратных километров, правительство Ирана поделило эту территорию на 28 участков-фаз, каждую из которых разрабатывали различные международные консорциумы.

Разработку 11-й фазы Южного Парса до осени 2018 года совместно вели иранская компания Petropars и французская Total. В связи с началом антииранских санкций со стороны США Total была вынуждена выйти из проекта, несмотря на его очень серьезные перспективы. Тогда же Иран достиг соглашения с китайской государственной компанией CNPC о том, что последняя станет новым участником и инвестором проекта. Однако 12 декабря, по итогам четвертого раунда американо-китайских переговоров, прошедших в Пекине, стало известно, что CNPC приостановила инвестиции.

Но все эти события, как видим, не мешают Ирану последовательно осуществлять планы идущей VII пятилетки, в своем выступлении М. Мешкинфам отметил, что Иран намерен увеличивать добычу и на других фазах месторождения.