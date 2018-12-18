В Тюменской области планируют сортировать 41% от общей массы отходов

Тюмень, , 20:51 — REGNUM В Тюменской области за счёт средств частных инвестиций в размере 2 млрд 500 млн рублей должны появиться три мусоросортировочных завода и перегрузочная станция. К сведению депутатов Тюменской областной думы на заседании 18 декабря 2018 года были представлены некоторые цифры и моменты грядущей «мусорной реформы», которая запускается в России с 1 января 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительством Тюменской области 19 сентября 2014 заключено Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тюменской области.

В рамках реализации Концессионного соглашения за счет средств частных инвестиций в размере 2 млрд 500 млн рублей осуществляется создание системы коммунальной инфраструктуры, состоящей из мусоросортировочных заводов в городах Тюмени, Тобольске и Ишимском районе, а также мусороперегрузочной станции в Ялуторовске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гигантский мусороперерабатывающий завод в Тюмени уже построен и 17 августа торжественно открыт. Инвестиции в проект, который реализовывали с 2014 года, составили 1,7 млрд рублей.

На вышеуказанные объекты отходы будут поступать в несортированном виде, подлежать обработке на указанных объектах в зависимости от вида вторичного сырья. Общая проектная мощность указанных заводов составит 440 тыс. тонн ТКО в год при работе в одну смену.

Создаваемая инфраструктура позволит отсортировать для вторичного использования более 41% общей массы ТКО, образующихся в Тюменской области. По сообщению замгубернатора региона Ларисы Теплоуховой, в целом Тюменская область к реализации «мусорной реформы» готова. Региональный оператор по обращению с отходами ООО «ТЭО» заключил 46 договоров на сбор и вывоз мусора, плюс два направления выиграл по тендеру для собственных перевозчиков.

На заседании комиссии департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора ООО «ТЭО» по обращению с ТКО. С 1 января 2019 года. С 1 января 2019 года он составит 6 027,18 рублей (с НДС) за тонну, с 1 июля до 2020 года — 6 147,72 рублей (с НДС) за тонну. Стоимость услуги для населения будет установлена исходя из нормативов образования мусора, которые департамент тарифов планирует утвердить до 20 декабря 2019 года.

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