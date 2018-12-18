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Саудовская Аравия надеется увеличить ненефтегазовые доходы в 2019 году

Экономика

В 2018 году ненефтегазовые доходы Саудовской Аравии составили $77,49 млрд

Эр-Рияд, 18 декабря 2018, 20:54 — REGNUM  Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн-Салман заявил, что королевство ожидает роста ненефтегазовых доходов в 2019 году, 18 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению наследного принца, в 2019 году правительство ожидает увеличения доходов от продажи продукции, не связанной с нефтью и газом, до 313 млрд риалов ($83,45 млрд).

С начала 2018 года ненефтегазовые доходы Саудовской Аравии составили 287 млрд риалов ($77,49 млрд). ВВП королевства составляет приблизительно $680 млрд.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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