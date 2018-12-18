Овцеводческую экоферму открыл новгородский фермер на средства гранта

д. Лесная, Новгородская область, , 20:44 — REGNUM В деревне Лесная Новгородского района сегодня, 18 декабря, состоялось открытие новой семейной овцеводческой экофермы, проект которой выиграл грант в размере 10 млн рублей в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Новгородской области, эти средства помогли фермеру — главе крестьянского хозяйства Петру Павлюку — провести реконструкцию здания и оборудовать просторный скотный двор, где содержатся 100 голов овец и оборудован птичник.

Ферму построили за пять месяцев.

По словам министра сельского хозяйства Новгородской области Елены Покровской, в следующем году уровень господдержки фермеров будет увеличен: в Министерстве сельского хозяйства России принято решение выделить региону дополнительно 80 млн рублей на реализацию фермерских проектов и развитие сельхозкооперативов.

Бюджет грантовой поддержки 2018 года превышал более 90 млн рублей, конкурсный отбор прошли бизнес-проекты 18 фермерских хозяйств. Также гранты получили три сельхозкооператива области, среди которых грантовый конкурс проводился впервые.

Напомним, программа грантовой поддержки новгородских аграриев действует в регионе с 2012 года. За это время предоставлены гранты 99 фермерам и семейным животноводческим фермам на сумму 188 млн рублей — это средства федерального и областного бюджетов. Создано более 50 постоянных рабочих мест, построено и реконструировано 28 животноводческих ферм.