На Украине продлили мораторий на банкротство угольных шахт

Киев, , 20:49 — REGNUM До 1 января 2022 года продлила мораторий на банкротство угледобывающих шахт на Украине Верховная рада, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на три года был продлен переходный период для украинских шахт. За этот период должны быть проведены мероприятия по техническому переоснащению шахт, улучшение их экономических и технических показателей, а также разработка новых нормативных документов.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что для того, чтобы сделать украинские государственные угольные шахты прибыльными, нужно в них вложить 2 млрд гривен ($72 млн).