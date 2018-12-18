Госкомстат Узбекистана сообщил о серьезном торговом дефиците

Ташкент, , 19:48 — REGNUM Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-ноября составил 28,664 миллиарда долларов, что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Газета.уз со ссылкой на Госкомитет по статистике.

Объем экспорта снизился на 3,2% и достиг 11,324 миллиарда долларов, импорт вырос до 17,34 миллиарда долларов или на 36,8%, сальдо внешней торговли зафиксировано на уровне минус 6,016 миллиарда долларов.

«Китай и Россия занимают наибольшую долю в экспорте товаров и услуг Узбекистана. Доля этих стран в общем объеме экспорта составляет 37,5%», говорится в публикации.

Узбекистан экспортирует в эти страны нефтепродукты, химическую продукцию и изделия из нее, а также продовольственные товары.

«По итогам января-ноября в республику было импортировано товаров и услуг из 159 стран. Пять крупных стран-партнеров — Россия, Китай, Южная Корея, Казахстан и Турция в общем объеме импорта имеют долю 60,9%, что составляет 10,553 миллиарда долларов», сообщает Госкомстат.

В прежние годы, в отчетах Госкомстата Узбекистана фигурировали только цифры, свидетельствующие о положительном внешнеторговом балансе республики. Зачастую, для того, чтобы «подогнать» цифры, в конце года власти Узбекистана давали устное указание не проводить «растаможку» поступающих в страну грузов, тем самым обеспечивая радужные цифры для статистики.

Отрицательный внешторговый баланс в текущем году также обусловлен введение свободной конвертации местной валюты в любую иностранную, которая стимулировала торговлю.