От льгот Трампа богачам американцы выиграли $0,02, а не $4000 — сенатор

Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Своего обещания о выгодах, которые получат обычные американцы от налоговых послаблений для богатых, Дональд Трамп не сдержал, заявил сенатор Берни Сандрес на своей странице в твиттере 18 декабря:

«Трамп обещал, что его налоговые послабления для богатых положат дополнительные $4000 в карманы семей среднего класса. Он солгал. Бонусы — $0,02 в час с тех пор, как прошло республиканское снижение налогов. Наша работа: отменить налоговые льготы Трампа для богатых и восстановить исчезающий средний класс».

Как сообщало, за экономику просачивания (теорию о том, что снижение налогов для богатых повлечет рост занятости и, соответственно, пользу бедным) Дональда Трампа упрекала два года назад на дебатах Хиллари Клинтон, говорившая, что экономическая программа Трампа, предусматривающая сокращение налогов для богатых и корпораций, несостоятельна.

«Я собираюсь снизить налоги от 30 до 50% — и это создаст новые рабочие места у нас в стране, такого прироста рабочих мест мы не наблюдали со времен Рональда Рейгана, и я собираюсь сделать это. Компании вернутся! Капитал вернётся, и мы не дадим чужому капиталу красть наши рабочие места», — говорил тогда Трамп.