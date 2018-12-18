Россельхознадзор запретил ввоз 490 тонн заражённых цитрусовых из Турции

Москва, , 18:52 — REGNUM Россельхознадзор за неделю с 10 по 17 декабря выявил более 490 тонн заражённых карантинным объектом апельсинов и мандаринов из Турции. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На упаковочной станции Narka региона Адана всего сотрудниками Россельхознадзора досмотрено 136 предназначенных к поставкам в Россию партий цитрусовых в количестве 3131 тонны. В 21 партии (492,5 тонны) обнаружен карантинный для стран ЕАЭС объект — средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе мониторинга контейнеров и авторефрижераторов, предназначенных для перевозки цитрусовых в Россию, также неоднократно выявлялись карантинные для России объекты, в том числе пупарии средиземноморской плодовой мухи и многоядная муха-горбатка.

По мнению Россельхознадзора, все эти факты «свидетельствуют о несоответствующем контроле министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики за транспортными средствами, предназначенными для перевозки цитрусовых в Российскую Федерацию».