План Минобороны РФ по очистке арктических территорий выполнен на 91%

Москва, , 18:47 — REGNUM Вооруженные силы РФ завершают ликвидацию экологического ущерба Арктике на территориях размещения войск. Об этом на итоговом заседании коллегии Миноборны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Всего с 2015 года силами экологических подразделений очищено 104 тысячи квадратных километров территории. Собрано восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят две тонны, вывезено 16 тысяч тонн металлолома. Осталось очистить девять тысяч квадратных километров, то есть около девяти процентов территории», — заявил Шойгу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, незавершенным остается проект по очистке Земли Франца-Иосифа. В советские времена на архипелаге располагалась мощная военная база. Впоследствии она была свернута, а на островах оказались брошены 250 тысяч бочек с нефтепродуктами, около миллиона пустых бочек, а также старая техника (самолеты, автомобили, радарные станции и т.д.).

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