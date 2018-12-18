Уолл-стрит: Инвесторы ждут новостей от ФРС США

Нью-Йорк, США, , 18:24 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США начали торги в «зеленой зоне» на ожидании «хороших новостей» от ФРС США, 18 декабря передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 176,15 пункта (0,75%), до 23 769,13 пункта. Индекс S&P 500 открылся повышением на 13,96 пункта (0,55%), до 2559,90 пункта. Индекс Nasdaq на открытии вырос на 56,08 пункта (0,83%), до 6809,82 пункта.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США воздержится от повышения базовой процентной ставки в ближайшем будущем.

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