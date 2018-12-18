Проект реконструкции площади Победы в Воронеже обойдется в 5,2 млн рублей

Воронеж, , 18:14 — REGNUM Разработкой проекта на реконструкцию площади Победы в Воронеже заявится воронежский проектный институт «Гипрокоммундортранс». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации 18 декабря.

Как сообщается, «Гипрокоммундортранс» стал победителем открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках благоустройства мемориального комплекса «Площадь Победы». Стоимость контракта составит 5,2 млн рублей, проектные работы нужно завершить к 1 апреля 2019 года.

Работы по реконструкции площади Победы — одного из знаковых мест Воронежа — планируется провести в рамках муниципальной программы по «Формированию современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018−2022 годы».

Реконструкцию предполагается провести в четыре этапа. На первом из них будет благоустроена территория собственно мемориального комплекса «Площадь Победы». На втором этапе — в порядок будет приведена территория фонтана в сквере Помяловского, примыкающем к площади Победы и проспекту Революции. На третьем этапе запланирована реконструкция лестничного схода на улицу Помяловского, а на четвертом — благоустройство собственно улицы Помяловского. В общей сложности благоустроена будет территория в 16,9 тыс. кв.м.

Согласно концепции, в проекте реконструкции должны быть предусмотрены не только стандартные работы, но и, например, система автополива, освещение. Территория после реконструкции будет находиться под видеонаблюдением, подключенным к системе МКУ «Безопасный город». Также обещают, что здесь будет работать Wi-Fi. Все работы, как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти намерены завершить к 2020 году — году юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Отметим также, что, по плану мэрии, одновременно с площадью Победы реконструирована будет и центральная улица города — проспект Революции.

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