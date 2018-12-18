Реконструкция Северного обхода Калининграда идёт с опережением графика

Калининград, , 18:10 — REGNUM Заместитель председателя регионального правительства Калининградской области Александр Рольбинов сегодня, 18 декабря, проинспектировал ход реконструкции Северного обхода Калининграда, одного из наиболее масштабных дорожных проектов региона со стоимостью только нынешнего этапа работ в 3,5 млрд рублей.

Как отмечают в пресс-службе правительства Калининградской области, в настоящий момент работы на этапе идут с опережением графика. Они должны быть завершены до конца 2019 года.

«Подрядчик идет с опережением графика. Дорожники работают в три смены, в том числе за счет собственных оборотных средств. Будем стараться этот участок полностью открыть для автомобилистов раньше намеченных сроков. Это будет одна из ключевых развязок, которая объединит Северный обход с действующей сетью Приморского кольца. Запустив движение по одной полосе, мы уже видим, насколько снизилась нагрузка на окружную дорогу», — отметил Рольбинов.

На 2019 год, кроме областных проектов, намечены реконструкция въездов в Калининград, завершение реконструкции улицы Шатурской и Балтийского шоссе, расширение до четырех полос начала улицы Гагарина, продолжение улицы Суздальской.