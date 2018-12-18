Верховная рада намерена завершить строительство «стены Яценюка»

Киев, , 18:46 — REGNUM Законопроект, который позволит завершить проект «Европейский вал», он же проект «Стена», приняла в первом чтении Верховная рада, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, закон позволит закончить строительство укрепленной украинской границы. Также закон позволит завершить демаркацию украинской границы. Как заявила депутат Рады Виктория Сюмар, стена «реально строится».

Напомним, проект «Стена» начал реализовываться на Украине по инициативе премьер-министра Арсения Яценюка. Несмотря на то, что в 2016 году Яценюк перестал быть премьер-министром, проект продолжили реализовывать.

Но после ряда проверок оказалось, что выделенные из бюджета деньги на строительство стены на границе с Россией были потрачены на возведение «огородной решетки». Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело по факту строительства «Европейского вала».

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