Бизнес-омбудсмен посетовал на «поголовное» закрытие торговых центров в РФ

Москва, , 18:20 — REGNUM Уходящий 2018 год оказался сложным для аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, из-за того что его глава Борис Титов принял участие в выборах президента Российской Федерации. Об этом, как передаёт корреспонденту ИА REGNUM, 18 декабря рассказала руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович, подводя некоторые итоги работы этой организации за 2018 год.

«В этом году нам удалось отработать сложнейшую тему — нарушение прав предпринимателей в сфере тарифного регулирования, — также рассказала она. — То есть несправедливо установленные тарифы инфраструктурных естественных монополий. Два пилотных региона — Республика Карелия и Ульяновская область. Республика Карелия уже в 2018 году показала финансовый результат. Тарифы на электроэнергию были снижены в два раза для предпринимателей».

Как отметила Алехнович, в результате предприниматели сохранили в обороте 3 млрд рублей.

Кроме того, по её словам, защитники прав предпринимателей выступили с законодательной инициативой, которая фиксирует правило: если данные о проверке не внесены в Единый реестр проверок, то результат проверки должен считаться недействительным.

В свою очередь сам Титов отметил, что в 2018 году, после трагедии в Кемерове, с большими проблемами столкнулись владельцы торговых центров.

«Прокуратура начала поголовно закрывать и торговые центры, и не только торговые, — рассказал он. — И кинотеатры. Обращений был вал. Десятки и сотни предпринимателей пострадали».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению Бориса Титова, ситуация в Российской Федерации по-прежнему остается тяжёлой, а деловой климат не улучшился.

Экономическая политика страны, как полагает Титов, не способствует развитию предпринимательства и росту экономики.

«Нельзя одновременно иметь высокую процентную ставку Центрального банка и думать, что будет рост экономики. Нельзя, проводя политику профицита бюджета, который сегодня уже почти 3 трлн рублей, при этом повышать налоги и думать, что у нас будет рост экономики», — убеждён Титов.

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Титов усомнился в том, что Антон Силуанов думает о развитии страны