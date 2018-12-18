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Уровень занятости в Италии за год вырос на 0,6%

Экономика

В сравнении со вторым кварталом года уровень занятости снизился на 0,2%

Рим, 18 декабря 2018, 17:34 — REGNUM  Уровень занятости в Италии в третьем квартале 2018 года в сравнении со вторым кварталом снизился на 0,2%, передает во вторник, 18 декабря, информагентство Askanews со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat и министерства труда.

Официально занятыми являются 23 миллиона 255 тысяч граждан страны. В сравнении со вторым кварталом этот показатель снизился на 52 тысячи.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года уровень занятости вырос на 0,6%, сообщили также статистики и эксперты министерства.

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Экономика Италии
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