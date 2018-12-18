100 млрд инвестиций: тульские аграрии подводят итоги года

Тула, , 17:33 — REGNUM Около 100 млрд рублей составляет общий портфель инвестиций в агропромышленный комплекс Тульской области. Такие данные 18 декабря на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сельхозгода, привел заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области. Основная часть инвестиций — в проекты, связанные с развитием мясного скотоводства, свиноводства, производством и переработкой овощей, рапса и сои.

Как рассказал Дмитрий Миляев, в 2018 году общая посевная площадь в регионе составила более 834 тысяч гектаров. Хозяйствами Тульской области было собрано более 1,8 млн тонн зерна в первоначальном весе, 425 тыс. тонн картофеля, 125 тыс. тонн рапса, порядка 40 тыс. тонн сои. Таким образом, отметил зампред правительства, усилиями тульских аграриев регион сохранил уверенные позиции по производству картофеля и рапса. Развивается и отрасль животноводства — по итогам завершающегося года ожидается прирост производства молока и мяса скота и птицы на убой в живом весе.

В 2018 году, по словам Миляева, общий объем финансовой поддержки агропромышленного комплекса Тульской области в составил почти 1,6 млрд рублей. Деньги направлялись на поддержку растениеводства, животноводства, на обеспечение финансовой устойчивости хозяйств, развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Кроме того, средства были выделены на развитие сельских территорий, в том числе газификацию, строительство сельских дорог и улучшение жилищных условий жителей села. В 2019 году, отметил Миляев, объем финансирования регионального АПК ожидается на уровне, соответствующем уровню текущего года.