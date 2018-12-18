Минфин разместит облигации федерального займа на 25 млрд рублей

Москва, , 17:31 — REGNUM Министерство финансов России 19 декабря проведёт три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в объёме 25,13 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпусков №26 223 и №26 214 в объеме 10 млрд рублей каждый с датами погашения 28 февраля 2024 года и 27 мая 2020 года соответственно.

Кроме этого, ведомство разместит ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52002 в объёме 5 млрд 130 млн рублей с датой погашения 2 февраля 2028 года.

Напомним, 12 декабря Минфин разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 13,6 млрд рублей с погашением в 2021 и 2022 годах.

Ранее ведомство также анонсировало проведение с 19 декабря ежемесячных аукционов по размещению ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с инфляцией в России.

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