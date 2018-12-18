Тамбовщина — в числе лидеров по ликвидации несанкционированных свалок

Тамбов, , 17:31 — REGNUM Тамбовская область вошла в топ-10 регионов России по активности ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Этот результат получен по итогам реализации федерального проекта «Генеральная уборка».

Данные итоги озвучили специалисты в рамках заседания общественного совета при управлении по охране окружающей среды и природопользованию области. На мероприятии обсуждались вопросы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, развитию экологического туризма.

С 2017 года на территории России реализуется федеральный проект «Генеральная уборка», в рамках которого регионы предоставляют информацию о выявленных стихийных свалках. По этой информации составлена интерактивная карта, по которой отслеживается работа органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок. В границах Тамбовской области на карту нанесено свыше 100 свалок, а ликвидировано примерно 60% из них.

Новая территориальная схема размещения отходов, в том числе твердых коммунальных, предполагает реконструкцию действующих и строительство новых современных межмуниципальных полигонов, оснащенных мусоросортировочными комплексами. Это расширит возможности в работе по ликвидации несанкционированных свалок.

Являясь экологически комфортным регионом, Тамбовская область успешно работает в сфере экологического туризма. В государственном природном заповеднике «Воронинский» создан новый водный маршрут. Весенний праздник первоцветов в Знаменском районе ежегодно собирает много туристов. В сельской местности создаются туристические комплексы: «Русская деревня» в Инжавинском районе, «Лесная сказка» в Тамбовском районе. Частные инвесторы проявляют заинтересованность в развитии экотуризма на Тамбовщине.