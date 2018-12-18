В Италии выбраны компании, которые реконструируют мост в Генуе

Генуя, Италия, , 17:23 — REGNUM Реконструировать мост Моранди в Генуе будут три итальянские компании, сообщают национальные СМИ во вторник, 18 декабря, со ссылкой на свои источники в региональной администрации.

По данным информагентства Ansa, реконструировать мост будет инженерно-строительная группа Salini Impregilo, группа Fincantieri и Italferr, принадлежащая национальной железнодорожной компании.

Проект будет разрабатывать Italferr, за основу будет взят ранее представленный проект архитектора Ренцо Пьяно.

Сейчас проводятся работы по сносу остатков моста, реконструкция должна начаться в марте 2019 года, завершиться — в декабре того же года или в начале 2020 года, заявил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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