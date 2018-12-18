Эксперт: НПЗ обходят соглашение с правительством

Москва, , 17:18 — REGNUM Вдвое больший рост цен на нефть и некоторые нефтепродукты на зарубежных рынках по сравнению с российским побуждает нефтяные компании к экспорту низкосортных нефтепродуктов, в частности, нафты. При этом НПЗ, похоже, искусственно сдерживают производство высококачественных видов топлива на внутреннем рынке. Это стимулирует дефицит топлива на заправках и стало триггером в последних событиях, куда были вовлечены ВИНКи, правительство, нефтяные брокеры и независимые АЗС.

Таблица 1. Рост цен на нефть и нефтепродукты

По данным компании «Роснефть»

По статистике компании «Роснефть», стоимость высококачественных бензинов на внутреннем рынке за 9 месяцев текущего года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом изменилась в среднем на 12% (Таблица 1). Стоимость прямогонного бензина (нафты) на мировом рынке поднялась на 42,2%. Размер экспортных пошлин и акцизов не выравнивает доходность поставок на внутренний рынок и экспорта (Таблица 2).

Таблица 2. Изменение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2018 году

Очевидно, при таких условиях, поставки низкокачественного сырья на мировые рынки для НК являются более выгодными, чем выпуск высококачественного топлива и продажа его на внутренних рынках.

Таблица 3. Изменение акцизов на нефтепродукты 2017−2020 (по состоянию на 30.11.2018)

руб/т

Согласно последним данным Argus Media и ИАЦ Кортес (они незначительно отличаются, но общая тенденция подтверждается из обоих источников), ряд российских НПЗ, в том числе, принадлежащих крупнейшим ВИНКам, сохраняют на стабильном уровне выпуск больших объемов прямогонного бензина (нафты), хотя модернизированные мощности многих позволяют заместить эти объемы выпуском автомобильного топлива Евро 5 для внутреннего рынка.

Руководство этих заводов не раз рапортовало правительству о модернизации производств до уровня 90% передела. Если это так, то тогда одно из двух — либо заводы так и не завершили модернизацию (несмотря на многочисленные реляции и тогда это обман правительства, если эти НПЗ действительно не могут выпускать качественное топливо), либо — что трудно вообразимо — ВИНКи не контролируют или не полностью контролируют ситуацию на некоторых своих производствах. Поверить в последнее трудно и тогда возникает третье предположение. Ведь если ВИНКи контролируют, то сознательно нескольким НПЗ разрешили гнать продукты низших переделов за границу на экспорт. Потому что это выгоднее, чем производить качественный бензин. Фактически мы видим внутриВИНКовские самовары.

Таблица 4. Поставки нафты на экспорт за 9 месяцев 2018 года, тыс. тонн

По даннымArgusMedia

Таблица 5. Отгрузки НАФТЫ производства НПЗ крупнейших российских ВИНК на экспорт и внутренний рынок за 9 месяцев 2018 года,тыс. тонн

По данным ИАЦ «КОРТЕС»

Таблица 6. Отгрузки НАФТЫ производства прочих российских НПЗ на экспорт и внутренний рынок за 9 месяцев 2018 года,тыс. тонн

По данным ИАЦ «КОРТЕС»

Такая ситуация — проявление противоречия между договоренностями крупнейших нефтяных игроков с правительством и реальностью рынка. Правительство не разрешает ВИНКам поднимать цены на бензин. У чиновников ясная цель — сдерживание экспорта бензина для насыщения внутреннего рынка. Выполняя соглашение с правительством, нефтяники продают на рынке утвержденный процент от выпуска бензина и дизеля, но общий объем поступающего на внутренний рынок топлива сокращается. Например, согласно ЦДУ ТЭК, только с 21 по 27 ноября производство автомобильного бензина сократилось в стране на 3,5%, а отгрузка его на внутренний рынок на 3%. По годупроизводство бензина в стране в январе-ноябре 2018 годасократилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

При этом дизельного топлива в январе-ноябре произведено 70,4 млн т, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прочих нефтепродуктов — 11,8 млн т (рост на 11,8%).

А в целом, за 11 месяцев переработка нефти в Россиивыросла на 2,6%, до 262 млн т, в ноябре — на 1,3% — до 23,7 млн т.

Т. е. переработка растет, «прочие нефтепродукты» показывают серьезный рост, при этом бензины падают, дизель остается примерно на прежнем уровне. Существующие на сегодня высокие акцизы (13,1 тыс. руб. на нафту и 8,213 тыс. руб на бензин) при гораздо меньших пошлинах на экспорт (4,9 тыс. руб. — нафта, 2,7 тыс. руб. — бензин) и ограничения на экспорт бензина, судя по статистике, мотивируют ВИНКи увеличивать объемы экспортных поставок нафты в ущерб выпуску высококачественного топлива.

Таблица 7. Отгрузка нафты крупнейшими НК за 9 мес. 2018 года

ИАЦ Кортес

Таким изящным способом с помощью нафты нефтяники обходят вопросы договоренностей с правительством, не уменьшая собственные прибыли, но создавая напряженность на внутреннем рынке. Этим, согласно статистике, отличаются практически все ВИНКи и крупные независимые компании, но есть лидеры.

На внутреннем рынке нафта пользуется незначительным спросом в связи с недостаточными мощностями нефтехимических производств. По данным ИАЦ «Кортес», из выпускаемых в России 18,9 млн тонн нафты на экспорт отправляет 14,7 млн тонн (78%). «Роснефть», к примеру, отправляет на экспорт 84% произведенной нафты, «Лукойл» — 58%, «Газпромнефть» — 83%. У многих некрупных компаний доля экспорта более 90%, а у некоторых все 100%.

Самые большие объемы нафты в абсолютных цифрах отгрузил Туапсинский НПЗ, по сравнению с прошлым годом практически не сокративший выпуск прямогонного бензина (Таблица 5). За 9 месяцев, по данным агентства Argus, на предприятии выпущено и полностью отправлено на экспорт 1,543 млн тонн нафты (Таблица 4). В пересчете на год это 2,057 млн тонн. При этом Туапсинский НПЗ, старейший завод «Роснефти» введенный в строй еще в 1929 году, несмотря на все победные реляции последних лет остается до сих порнемодернизированным и продолжает всю продукцию гнать на экспорт.

Аналогичная ситуация и с другим роснефтевским «лидером» по производству нафты Нижневартовским НПЗ — весь выпущенный прямогонный бензин с завода в объеме 632 тыс. тонн также ушел на экспорт.

Странно в этой линейке смотрится Комсомольский НПЗ, самый модернизированный завод группы. Предприятие с глубиной переработки почти в 90% производя немалыеобъемы нафты 486 тыс тонн, всё отправляет на экспорт. При этом, начиная с 2014 года,объемы производства бензинов на НПЗ только уменьшаются.

Второй по абсолютным цифрам «лидер» среди НПЗ, отгружающий всю нафту на экспорт — татарстанский ТАНЕКО. За 9 месяцев текущего года им было экспортировано 1176 тыс. тонн. Завод для выпуска высококачественного бензина должен был модернизироваться еще два года назад. Однако процесс откладывался. В этом году правительство Татарстана рапортовало о завершении процесса. Однако выпускать топливо Евро-5 раньше декабря НПЗ по каким-то причинам не планировал.

Почти весь прямогонный бензин ушел на экспорт с заводов «Нового потока». Общий объем за 9 месяцев составил 818 тыс. тонн. Основной поставщик Антипинский НПЗ — 705 тыс тонн. При этом еще в сентябре предприятие заявило об окончании модернизации и начале производства бензинов Евро-5.

Даже самые модернизированные заводы Пермский ОНС, Омский НПЗ, перестали наращивать, а то и сокращают выпуск невыгодного бензина Евро-5, увеличивая выпуск нафты и других продуктов, баланс акцизов и пошлин на которые очевидно заставляет сделать выбор в пользу экспорта.

Результаты такой переориентации — в статистике. Поданным ЦДУ ТЭК, за год с декабря по декабрь 2017−18 года средняя цена в России на бензин АИ-92 повысилась на +9,82% (+3,73 руб./литр), на АИ-95 — на +9,69% (+3,94 руб./литр), на зимнее дизельное топливо — на +15,59% (+6,27 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +13,64% (+5,27 руб./литр).Взрывной рост экспорта из России нафты в последнее время вызвал резкое снижение ее цены на европейском рынке. Так, за последние три недели цена упала с 720 до 505 долл. за тонну.

Правительству, очевидно, необходимо пересмотреть систему акцизов и пошлин, чтобы поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок были выгоднее экспорта. Иначе дефицита топлива не избежать, или цена топлива несмотря на искусственное сдерживание будет стремится к мировой.