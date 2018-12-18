Прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,5 раза

Москва, , 17:17 — REGNUM Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года составила 1 трлн 279 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом докладе «О развитии банковского сектора», обнародованном 18 декабря пресс-службой Банка России.

Как отмечает регулятор, существенное влияние на финансовый результат оказали показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора. Без учета этих организаций прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей.

По данным ЦБ, за одиннадцать месяцев портфель кредитов нефинансовым организациям увеличился на 6%, прирост розничного кредитования составил 21,4%.

Депозиты и средства организаций на счетах за отчётный период увеличились на 2,5%, вклады физических лиц — на 2,4%.

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