Hyundai Motor Group выпустит более 500 000 водородных и электромобилей

Сеул, , 19:22 — REGNUM По сообщению MBN News, компания Hyundai Motor Group планирует выпустить более 500 000 водородных и электромобилей к 2022 году.

С распространением тенденции «водородной экономики» во многих развитых странах, правительство Южной Кореи решило увеличить распространение экологически чистого транспорта.

«Водородная экономика» — экономика, построенная путем частичной или полной замены углеводородного топлива водородным, позволяющим уменьшить выброс парниковых газов в окружающую среду. Южнокорейский транснациональный конгломерат планирует увеличить выпуск водородных и электромобилей, к 2022 году количество выпущенных автомобилей должно равняться 65 000 и 430 000 единиц соответственно.

Также на территории Южной Кореи будет увеличено количество заправочных станций: водородных с 15 до 310, электро — до 10 000.

В ближайшие годы компания инвестирует более 2 трлн вон (~ $1,7 млрд) на разработку экологически чистых автомобилей и основных деталей для этих транспортных средств.