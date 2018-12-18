Дефицит бюджета Липецкой области в 2019 году составит почти 5 млрд рублей

Липецк, , 17:02 — REGNUM Доходы бюджета Липецкой области в 2019 году составят 58,5 млрд рублей, расходы — 63,4 млрд рублей, дефицит — 4,9 млрд. Как сообщила пресс-служба облдумы, 18 декабря депутаты на 21-ой сессии регионального парламента приняли проект бюджета на 2019-й и плановый период 2020—2021 годов большинством голосов.

Основным источником доходов бюджета станут налоговые поступления — 47,7 млрд рублей. Из федерального бюджета в Липецкую область будет направлено 10,8 млрд рублей. 15,4 млрд рублей будет направлено на социальную политику. На строительство жилья для детей-сирот в течение 3 лет потратят 1,7 млрд рублей. 2,2 млрд рублей запланировано в бюджете 2019 года на развитие физкультуры и спорта, в том числе 1 млрд 394 млн рублей выделят на строительство многофункционального спортивного комплекса в Липецке.

«63% всех средств регионального бюджета пойдет на социальные направления. Это и строительство дошкольных образовательных учреждений. За три года будет построено три новых детских сада и восемь ясельных корпусов в Липецке, Липецком и Елецком районах. За счет этого появится 2300 дополнительных мест для малышей. Обновится материально-техническая база в образовательных учреждениях, будут внедрены новые методы обучения. В Липецке появится еще одна современная школа в Левобережном округе.

Модернизация охватит и сферу здравоохранения. Запланировано строительство сразу нескольких новых объектов, в том числе специализированных корпусов для лечения онкобольных. Для данной категории стоит задача за несколько лет полностью закрыть вопрос с обеспечением лекарствами», — рассказал председатель облсовета Павел Путилин.

На обновление подвижного состава в областном бюджете предусмотрено 815 млн рублей. На развитие АПК направят 2,5 млрд рублей. В эту сумму входят субсидии фермерам на создание и модернизацию производств. На жилищно-коммунальное хозяйство планируют направить почти два миллиарда рублей, на переселение из ветхого и аварийного жилья — более 17 млн рублей. Размер дорожного фонда по сравнению с 2018 годом увеличится до 4,6 млрд рублей. На эти деньги продолжится строительство дороги «Восточный обход промзоны Липецка», будут отремонтированы мосты в четырёх районах области и дороги местного значения.