Рост цен промпроизводителей в России резко замедлился в ноябре

Москва, , 16:58 — REGNUM Рост цен производителей промышленных товаров в ноябре резко замедлился — до 0,7% с 3,3% месяцем ранее. Такие данные приводит 18 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом, как сообщается, за период с начала года цены промпроизводителей выросли на 15,5%, а в годовом выражении — на 16,8%.

По оценке Росстата, за ноябрь в добыче полезных ископаемых рост цен на нефтяной газ составил 4,6%, на природный газ и газовый конденсат — 4,1%, на сырую нефть — 2,6%.

В обрабатывающих производствах наибольший рост цен зафиксирован в производстве текстильных изделий. В частности, на 9,4% подорожали нетканые текстильные материалы и изделия из них, за исключением одежды.

В производстве пищевых продуктов на 8,7% подорожал сахар, на 5,0% — чай и кофе, на 3,6% — хлеб и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные, на 3,3% — крахмал и крахмалосодержащие продукты, приправы и пряности, на 2,4% — продукты мукомольной и крупяной промышленности.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 7,3% выросли цены на формование и обработку листового стекла, на 2,5% — на огнеупорные изделия.

Подорожали также отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 5,9%, дизельное топливо — на 3,3%, газообразные углеводороды, кроме природного газа, — на 3,0%.

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